Cursinho pré-vestibular gratuito está com matrículas abertas

O Projeto Aprender oferece gratuitamente a oportunidade educacional para pré-vestibulandos aperfeiçoarem seus conhecimentos nas disciplinas existentes nos diversos vestibulares de nosso país.

É formado, principalmente, por professores voluntários que estudam na Universidade de São Paulo e Universidade Federal de São Carlos, ambas situadas na cidade de São Carlos - SP.

Além de receber um apoio institucional da USP de São Carlos, o projeto é coordenado pelo Rotaract São Carlos Bandeirantes em parceria com o Rotary Bandeirantes. O projeto se estrutura através de um cronograma letivo que contém diversas atividades e aulas durante todo o ano, sempre com foco em nossos alunos e suas necessidades.

OBJETIVOS

1 - Ofertar aulas voltadas para o pré-vestibular (ENEM, FUVEST, UNESP), são elas: Matemática, Física, Química, Língua Portuguesa, História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Biologia e Redação.

2 - Auxiliar pré-vestibulandos no preparo para os vestibulares.

3 - O projeto possui propostas internas de formação, desenvolvimento e integração entre alunos, monitores, professores e coordenadores. Sendo assim, objetiva, também, a integração social de diferentes vertentes.

ESPECIFICAÇÕES

- As aulas ocorrem no Instituto de Ciências Matemáticas e Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. - Entrada pela Av. Trab. São Carlense, 400 - Centro.

- As aulas estão previstas para o dia 11 de março de 2024 e seguirão até o fim dos vestibulares paulistas.

- As aulas ocorrem no período noturno, com monitorias, a partir das 18h e com as aulas, que começam às 19h e terminam às 21h50.

PROCESSO SELETIVO ALUNOS

Para participar do processo seletivo, os alunos devem se inscrever via link, que estará aberto até dia 5/2: via link

O processo seletivo será dividido em duas etapas, sendo elas, uma prova escrita e uma entrevista.

VOLUNTÁRIOS

Para interessados em trabalhar no voluntariado, as inscrições estarão abertas até dia 29/01, via link

O processo seletivo será dividido em duas etapas, sendo elas, uma aula teste e uma entrevista. O trabalho é social e voluntário, portanto, sem remuneração.

