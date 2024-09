Crise hídrica causa desabastecimento recorde, alerta SAAE

Captação do SAAE - Crédito: divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) alerta a toda a população da cidade que os 120 dias sem chuva já provocam a pior crise hídrica dos últimos 15 anos. Para se ter ideia, no Centro de Captação do Espraiado, responsável pelo abastecimento de 11% de toda a água consumida em São Carlos inteira, há uma redução considerável na vazão e, consequentemente, na captação. Como o córrego está muito baixo, apenas uma das três bombas faz a sucção porque não há quantidade suficiente de água no córrego que permita a operação das três bombas. Junto a este problema básico, existem outros dois que causam grande impacto: as elevadas temperaturas, ao redor de 35 graus, e as sucessivas queimadas, que aumentaram 78% em 2024, não dão trégua e fazem com que as pessoas usem a água potável para lavar calçadas e quintais para limpar a sujeira provocada pela fuligem.

Em função desse conjunto de fatores, o SAAE informa que tem feito manobras emergenciais para deslocar água de regiões mais abastecidas para outras que enfrentam desabastecimento em maior proporção. Além disso, tem usado, com frequência, caminhões pipa para abastecer, principalmente, creches, escolas e unidades de saúde, bem como reservatórios de regiões onde existem mais moradores afetados pela falta d’água.

COLABORAÇÃO DE TODOS É FUNDAMENTAL

É importante que neste momento, cujo cenário é delicado e dramático não apenas em São Carlos, mas em várias cidades vizinhas e diversas pelo Estado de São Paulo, que o usuário, mais do que nunca, faça o uso consciente e racional. O SAAE esclarece, também, que não tem medido esforços e está em contínuo empenho, dia a dia, para detectar e consertar vazamentos visíveis e, ainda, os não visíveis, através da tecnologia do geofone, para ajudar a combater as perdas.

CIDADE ARACY E SANTA FELÍCIA TERÃO POÇOS

Convém ressaltar que duas das regiões mais populosas de São Carlos, grande Cidade Aracy e grande Santa Felícia, terão, cada uma, um poço profundo que conseguirá produzir 200 m3/h ( 200 mil litros de água, a cada 60 minutos). A licitação para as obras foi aberta pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE), no valor total de R$ 16,4 milhões: R$ 4 milhões do Santa Felícia e R$ 12,4 milhões do Cidade Aracy , que tem um valor maior porque também haverá a construção de um reservatório com capacidade para armazenar até 2 milhões e 650 mil litros d’água, cujas obras já começaram. Na Santa Felícia, a construção será atrás de um tradicional comércio atacadista. Já na Cidade Aracy, as duas obras (poço e reservatório) serão feitas em área própria do SAAE no Distrito Industrial. Estas ações, conjuntas, também irão contribuir para o abastecimento da grande região da Vila Nery.

O presidente do SAAE, Engenheiro Mariel Olmo, salienta que o desabastecimento de água neste momento sem precedentes na história de São Carlos, do Estado e do Brasil, exige de todos, gestores públicos e população em geral, comportamento mais severo e austero para que não haja colapso no saneamento básico, de modo muito especial com relação a água. “Esta crise hídrica nos dá um aviso: é chegada a hora de entendermos que nossos recursos naturais ficarão cada vez mais escassos e, por isso, exigem de cada um de nós atitudes mais sensatas e prudentes para que as populações, especialmente as menos favorecidas, não sejam as mais prejudicadas. Da parte do SAAE, garanto a cada morador de São Carlos: o trabalho e empenho de nossas equipes têm sido exaustivo, diário, na busca de soluções mais rápidas para diminuir o problema que, sabemos, causa transtorno na rotina de famílias inteiras.”

Da assessoria

Leia Também