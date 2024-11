Criança recebe alta hospitalar após cinco meses de internação

Com apenas três meses de vida, Ícaro foi admitido no HU-UFSCar pela primeira vez devido a uma crise viral. Durante o acompanhamento inicial, a equipe médica identificou fatores adicionais que exigiram investigação e tratamentos aprofundados, levando o menino a um intenso ciclo de diagnósticos e tratamentos.



Após uma primeira alta, Ícaro retornou ao HU-UFSCar para dar continuidade a seu tratamento, passando também por uma cirurgia na Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, e desde então, foi monitorado pela equipe multiprofissional do hospital, incluindo médicos, residentes, enfermeiros e terapeutas.

“o caso dele é raro. Fizemos os procedimentos e intervenção e continuamos em investigação”, pontua a pediatra do HU-UFSCar, Mariana Bueno.



A dedicação e o trabalho conjunto de toda a equipe, somados ao apoio e orientação oferecidos aos pais, contribuíram para uma recuperação sólida, permitindo que o pequeno Ícaro pudesse finalmente ir para casa com uma condição estável e melhores perspectivas de qualidade de vida.

Durante momento de saída do hospital, os profissionais da unidade pediátrica do HU-UFSCar prepararam uma pequena celebração, reunindo a equipe para se despedir do paciente que, mesmo tão jovem, demonstrou imensa força e resiliência.

O momento foi acompanhado por profissionais Ebserh, estudantes, terceirizados e demais acompanhantes da Unidade Pediátrica do HU-UFSCar.

A última segunda-feira, 11 de novembro, ficou marcada por um momento de muita emoção para a equipe do Hospital Universitário da UFSCar, vinculado à rede Ebserh, que celebrou a alta hospitalar do pequeno Ícaro Gabriel após cinco meses de internação e cuidados intensivos.