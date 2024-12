Criança deixa carta para o Papai Noel em delegacia: "gostaria de ganhar uma camisa"

Carta entregue na delegacia - Crédito: Maycon Maximino

A manhã de segunda-feira, 2, foi de emoção para policiais civis do 3º e 5º DPs de São Carlos, que receberam um pedido inusitado neste final de ano, quando o espírito natalino bate forte nas pessoas com sentimentos solidários, com a aproximação do dia 25 de dezembro e a chegada do Papai Noel.

E, curiosamente, um garotinho de apenas 10 anos, de origem humilde e reside com a mãe no Cidade Aracy 2 deixou uma cartinha na caixa de correio do distrito policial.

Afirmando se chamar Carlos, a criança acredita ter enviado a cartinha para o Bom Velhinho e nela faz um pedido: quer ganhar uma camisa T12, da marca Lacoste. Solidário, não esqueceu da mamãe, e pediu uma cesta de doces. O endereço deixado na carta é Aparecido da Silva, 163, Cidade Aracy.

Abaixo, a íntegra da cartinha de Carlos para o Papai Noel:

“Olá Papai Noel! Meu nome é Carlos e tenho 10 anos e esse ano eu gostaria de ganhar uma camisa da Lacoste T12 e para minha mãe uma cesta de doces.

Obrigado e Feliz Natal!”

