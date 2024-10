Creche Anita Costa anuncia o encerramento das atividades

Creche Anita Costa - Crédito: reprodução redes sociais

A Creche Anita Costa, localizada em São Carlos, anunciou nesta quarta-feira (16) o encerramento de suas atividades a partir de hoje. A decisão foi tomada após a entidade enfrentar sérios problemas financeiros e ter os repasses da Prefeitura Municipal suspensos.

Em nota oficial, a diretoria da creche informou que as dificuldades financeiras estão relacionadas a prestações de contas rejeitadas e glosadas nos anos de 2021 e 2023, o que resultou em uma penação do Tribunal de Contas. Apesar de ter iniciado o pagamento de um parcelamento da glosa de 2021, com o auxílio de um contribuinte, a entidade não conseguiu honrar o segundo parcelamento, que incluía a glosa de 2023.

Com a suspensão dos repasses da Prefeitura, a Creche Anita Costa se viu impossibilitada de manter suas atividades, encerrando assim o atendimento a mais de 160 crianças.

Entenda o caso - No ano passado a Secretaria Municipal de Educação havia identificado, através do Departamento de Convênios da Prefeitura, inconsistência na prestação de contas da Creche Anita Costa, já que a instituição utilizou R$ 460 mil repassados pelo município durante o período da pandemia de Covid-19 (sem aulas), incompatível com o que estava previsto no plano de trabalho, razão que levou à suspensão de novos pagamentos.

Quando ocorre uma inconsistência na prestação de contas a administração cessa o pagamento até que a instituição faça o ressarcimento aos cofres públicos dos valores utilizados de forma errada, ou seja, não prevista no plano do trabalho.

CRECHE ANITA COSTA

NOTA OFICIAL

Informamos que, devido aos problemas financeiros, relacionados inclusive as prestações de contas rejeitadas/glosadas nos anos de 2021 e 2023, resultando na penação do Tribunal de Contas, mesmo a entidade tendo feito o primeiro parcelamento da glosa de 2021, que foram pagas 10 parcelas por um contribuinte da entidade, este não mais podendo nos ajudar, acarretou em um segundo parcelamento juntamente com a glosa de 2023, parcelamento este que não foi aceito pelo Tribunal de Contas e acarretou na suspensão da entidade receber recursos pela Prefeitura, sendo assim não mais será possível mantermos o atendimento as crianças conforme proposto no Termo de Parceria firmado em colaboração entre a Creche Anita Costa e a Secretaria Municipal de Educação, encerrando suas atividades a partir de 16/10/2024, em Reunião Geral Extraordinária da diretoria da Creche, foi resolvido o encerramento das atividades à partir da data informada.

Leia Também