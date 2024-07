Cratera se abre na Avenida Regit Arab, no Aracy

Alerta aos motoristas: cratera se abriu no meio da Regit Arab, no Aracy - Crédito: Divulgação

O asfalto cedeu e um grande buraco se abriu nesta segunda-feira, 22, na Avenida Regit Arab, próximo ao supermercado Pane Silvio, no Cidade Aracy.

A avenida é uma das principais vias de acesso ao bairro, bem como vilas adjacentes. A cratera está bem no meio do leito asfáltico e pede a atenção dos motoristas, motociclistas e ciclistas que transitarem sentido bairro/centro.

De acordo com um leitor do São Carlos Agora, que entrou em contato na manhã desta terça-feira, 23, o aviso é apenas para alertar quem utiliza a via. De acordo com ele, a depressão no asfalto começou no período da manhã, bem pequeno e por volta das 18h estava enorme. O leitor disse que entrou em contato com a Prefeitura Municipal por volta das 18h30 e horas depois foi feita a sinalização.

“Fiquei no local até às 20h30 para orientar os motoristas, motociclistas e ciclistas. Mas quase três carros caíram dentro do buraco”, disse. “O perigo maior era para os motociclista. Acho que uma queda poderia ser fatal”, alertou. “A Prefeitura veio e sinalizou tudo e disse que em breve fará os reparos necessários”, finalizou.

Leia Também