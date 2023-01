Cratera aumenta e “engole” rua entre Jardim Munique e Coqueiros

SIGA O SCA NO

Cratera engole rua que liga dos bairros da periferia de São Carlos - Crédito: Maycon Maximino

“Daqui a pouco nem pedestre passa ali”. Com essa frase um leitor do São Carlos Agora definiu o estado em que se encontra a rua Monsenhor Romeu Tortorelli que liga o Jardim Munique ao Jardim Coqueiros.

O problema ocorre a mais de uma semana, já que o primeiro desmoronamento aconteceu na tarde de quarta-feira, 28, quando uma forte chuva atingiu São Carlos e parte do asfalto cedeu. Funcionários municipais sinalizaram e interditaram o local.

Entretanto, com as frequentes chuvas e como nenhuma providência foi tomada por parte da Prefeitura Municipal, a cratera aumentou e novos deslizamentos ocorreram e a cratera já “engoliu” mais metade da via, obrigando, novamente, funcionários municipais a colocar cavaletes e até tubulação de concreto para que nenhum tipo de veículo passe pelo local.

“Na verdade está perigoso até mesmo alguém passar. A gente espera que nenhuma tragédia aconteça, pois fato semelhante causou grande comoção”, disse o leitor.

