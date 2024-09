CPFL Paulista realiza operação especial para organizar fios em São Carlos

Em 2022, a CPFL Paulista emitiu cerca de 80 mil notificações às operadoras de telefonia, internet e TV a cabo. Em 2023, o número foi de 312 mil. Somente em São Carlos, em 2023, foram aplicadas mais de 2.456 notificações às empresas com irregularidades em seus cabos de telefonia, um número 428% maior que o registrado em todo 2022.

Além das notificações, a CPFL Paulista retirou, em 2023, mais de 5,3 toneladas de cabos na cidade de empresas que não cumpriram com a determinação do órgão regulador, após notificações. De janeiro a setembro deste ano, o volume foi de 1,47 tonelada. "Essa ação vai ao encontro do nosso compromisso com a segurança da população, por isso estamos nos empenhando para eliminar cabos soltos ou caídos em toda a nossa área de atuação", afirma Júlio Cesar de Oliveira, consultor de relacionamento da CPFL Paulista.

ALERTA

A CPFL Paulista orienta seus clientes que, ao identificarem algum cabo rompido ou caído no chão, entrem em contato com o serviço emergencial pelo telefone 0800 010 1010 (ligação gratuita). Quando a concessionária toma ciência de irregularidades na rede de telecomunicações, que trazem risco a população e a rede elétrica a CPFL, faz a correção em caráter emergencial. Além disso, sempre notifica às empresas de telecomunicação para que regularizem a situação de seus ativos conforme determina a Resolução Conjunta nº 004/2014-ANEEL/ANATEL e Resolução Normativa Aneel Nº 1.044/2022.

Importante destacar que os cabos de energia elétrica, estes de responsabilidade da CPFL Paulista, respeitam a NBR 15214/2005, ficando instalados acima do cabeamento de telecomunicações e jamais enrolados ou pendurados nos postes.

Sobre a CPFL Energia

A CPFL Energia está há 111 anos no setor elétrico e atua nos segmentos de distribuição, geração, transmissão, comercialização e serviços. É a maior distribuidora em volume de energia vendida, com mais de 13% de participação no mercado nacional, atendendo cerca de 10,4 milhões de clientes em 687 municípios nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná.

Com 4.411 MW de capacidade instalada, está entre as maiores geradoras privadas do país, com atuação em fontes hidrelétrica, solar, eólica e biomassa.

Atua de forma relevante também no segmento de transmissão, atendendo 87 subestações, que somam potência instalada de 14,9 mil MVA e mais de 6 mil quilômetros de linhas.

O grupo CPFL conta ainda com uma operação nacional por meio da CPFL Soluções, fornecendo soluções integradas em gestão e comercialização de energia, eficiência energética, geração distribuída, infraestrutura energética, serviços de consultoria para descarbonização e certificações de energia renovável (I-REC).

A CPFL Energia possui ações listadas no Novo Mercado da B3. O Grupo também ocupa posição de destaque em investimento social privado, com projetos de cultura, esporte e educação, por meio do Instituto CPFL.

Desde 2017, o Grupo faz parte da State Grid, terceira maior organização empresarial do mundo e a maior empresa de energia elétrica, atendendo 88% do território chinês.

Em 2024 as diplomacias do Brasil e da China celebram os 50 anos de relações oficiais entre os países. O marco é comemorado oficialmente em 15 de agosto. Desde então, essas duas nações têm construído uma parceria sólida e diversificada, expandindo a cooperação nas áreas como energia, ciência, tecnologia limpa e inovação.

A ação do tempo ou veículos com alturas maiores que as permitidas pelas leis de trânsito podem arrebentar os fios de energia ou de telefonia. Para evitar cabos soltos pelas ruas, a CPFL Paulista tem feito um trabalho constante para organizar os postes junto às empresas de telecomunicações, já que estas são, por normas regulamentadas, responsáveis por seus cabos de telefonia.