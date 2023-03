Corpo de Bombeiros e equipes da Prefeitura tentam conter incêndio no Ecoponto do Jardim Ipanema

Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, informa que um incêndio atingiu o ecoponto do Jardim Ipanema na madrugada desta sexta-feira (24/03), precisando diversos órgãos da Prefeitura e o Corpo de Bombeiros praticarem uma ação coordenada para conter as chamas e restabelecer a normalidade.

O incêndio começou em torno da 1h e, pouco depois, a equipe do Corpo de Bombeiros iniciou o processo de redução da força do fogo. Ao chegar ao local nas primeiras horas da manhã, servidores da Secretaria Municipal de Serviços Públicos constataram que o portão que dá acesso ao ecoponto foi roubado durante a noite, facilitando o que pode ter sido uma ação criminosa. O portão foi recuperado pela e a causa do incêndio ainda está sendo investigada. A Defesa Civil e o SAAE também apoiaram na contenção das chamas e no apoio à operação, assim como profissionais da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito interditaram o trânsito de veículos nas proximidades visando a segurança dos condutores.

Segundo o secretário municipal de Serviços Públicos, Marcelo Targas, o fogo que se alastrou por todo o ecoponto e atingiu locais da calçada das ruas Miguel Petrucelli e Renato Talarico Lima Pereira foi apagado em três etapas devido ao tipo de material queimado. “O Corpo de Bombeiros fez o primeiro combate e, posteriormente, a equipe dos Serviços Públicos e o SAAE efetuaram o rescaldo. Por se tratar de um incêndio de matéria orgânica, o fogo é apagado por cima e depois acaba voltando, então o Corpo de Bombeiros retorna e finaliza o trabalho”, explica Targas.

Ele lembrou que nesta semana, a Prefeitura avançou quanto aos contratos de remoção e descarte de resíduos dos ecopontos, com os trabalhos sendo iniciados na próxima segunda-feira (27/03). “A empresa destinada ao serviço de descarte dos resíduos foi contratada e o contrato está assinado desde terça-feira, porém, o contrato da empresa de remoção foi assinado ontem e as atividades começam na segunda-feira, dia 27. Começaremos a limpeza justamente por este ecoponto, que será desativado e realocado para cerca de 500 metros de distância, com o cronograma completo de limpeza dos ecopontos sendo divulgado na próxima semana”, acrescenta Marcelo.

A rápida articulação dos servidores do Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Vicente Botta, escola próxima ao ecoponto, evitou que a fumaça pudesse gerar prejuízos à saúde das crianças que estudam na unidade. “Assim que ficamos sabendo que o ecoponto pegou fogo, começamos a nos mobilizar pensando no que esta fumaça poderia ocasionar às crianças. Logo na entrada, as famílias que trouxeram as crianças verificaram que não seria possível deixa-las na escola e então solicitamos às famílias para que pudessem ficar com as crianças ou arrumar alguém para ficar com elas. Mesmo assim, algumas crianças não tinham esta possibilidade e as conduzimos para a CEMEI Amélia Meirelles Botta. As aulas estão suspensas também no período da tarde”, disse o diretor do CEMEI, Kleber Rodrigues.

