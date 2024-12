Coro Paulista São Carlos, músicos e personagens infantis levam alegria aos pacientes e colaboradores da Santa Casa

Ação social levou carinho e empatia a pacientes da Santa Casa - Crédito: Divulgação

Várias ações sociais e de solidariedade realizadas durante o mês de dezembro, encantaram pacientes e colaboradores da Santa Casa de São Carlos. O palco escolhido foi o setor de quimioterapia. As idealizadoras deste projeto social, que acontece há seis anos, são as voluntárias Nerilda Corneta Gallo e Sônia Borgato.

Nos dias 11, 16 e 17, os pacientes foram agraciados com apresentações musicais do Centro Suzuki de Ensino Musical. Participaram da ação os músicos Araceli Hackiborth, André Badawi Missaglia, Thomas Peron, Cira Souza Pitombo, Graziela Ferreira e Calebe Lasso. Sexta-feira, 20, o evento foi especial e trouxe o Coro Paulista São Carlos, liderado por Flávia Bombonato, que apresentou músicas natalinas e outras canções na recepção da Provedoria e no setor de quimioterapia, encantando a todos com sua performance.

No mesmo dia, o Pantera Negra e a Branca de Neve, interpretados por Wesley Camargo, Julia Juriti e Stephany Alonço, percorreram as alas pediátricas acompanhados por Vanessa Paschoal, assistente administrativa do Centro Integrado de Humanização (CIH). A visita proporcionou momentos de descontração e sorrisos para as crianças e suas famílias.

Juliana Tedesco, coordenadora do CIH, destacou a importância da iniciativa. "Ações como essa demonstram o quanto o acolhimento e o cuidado humanizado fazem diferença no dia a dia de quem está no hospital. Esses momentos trazem conforto e esperança para nossos pacientes e suas famílias."

