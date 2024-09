Construção de terceira faixa da Washington Luís deve começar em 2025, afirma Econoroeste

A proposta contempla uma ampliação do tronco rodoviário com faixas adicionais, implantação de vias marginais, melhoria e remodelação de alguns dispositivos com implantações de rotatórias para a melhoria do trânsito, fluidez do tráfego, diminuição de acidentes, melhores condições de segurança, melhor escoamento de produtos, entre outros benefícios.



Pela proposta apresentada vai ser construída mais uma faixa adicional nos dois sentidos da Rodovia Washington Luís, no trecho que vai do Km 227, que fica próximo ao Tenda, até o Km 240, próximo ao Jardim Embaré, portanto nesse trecho que corta praticamente o município de São Carlos, a rodovia ganha uma terceira faixa nos dois sentidos, a proposta inclui ainda uma Marginal, que sai da Avenida Getúlio Vargas, também próximo ao Tenda, até a altura do Tangará, ao lado do prédio da Inove Transformadores, na Rua Teotônio Vilela, outros dispositivos, como as rotatórias, que fazem ligação com o município, também vão receber remodelações para a melhoria e adequação do trânsito.

Para a terceira faixa adicional serão construídos aproximadamente 13 Km em cada sentido, portanto 26 Km nos dois sentidos, para a marginal aproximadamente 3,5 Km.

Segundo o secretário adjunto de Transporte e Trânsito, Sebastião Batista, a apresentação desse projeto funcional permite que a Prefeitura faça adequações, visando a melhoria do trânsito na rodovia e também nas áreas urbanas. “É importante a apresentação desses projetos para o município, a concessionário está avaliando, são projetos funcionais, onde o município participa trazendo sua visão do trânsito urbano e a gente sabe dessa implicação do trânsito urbano com o trânsito rodoviário, e a nossa participação vem no sentido de contribuir, fizemos várias colocações que eles acataram e vão levar para análise, vamos ainda nos aprofundar nos estudos e outros projetos serão apresentados para o município.

A concessionária fez o estudo de tráfego com um horizonte de 10 anos, conforme o crescimento do tráfego vai acontecendo, o viário tem a capacidade de absorver esse trânsito. “Nós temos um grande problema, principalmente nos horários de pico no trecho da Washington Luís, logo na saída da Getúlio Vargas, que gera muito congestionamento, uma área onde os caminhões ficam mais lentos, ocasionando riscos de acidentes, então com a construção da terceira via, mais a marginal, que vai receber todo o trânsito urbano, esperamos minimizar muito esse impacto”, disse o adjunto da pasta de Transporte e Trânsito.

Sebastião Batista, explicou, ainda, que será necessário a doação, uma desafetação que é um procedimento administrativo que permite que o Poder Público altere a destinação de um bem, para poder complementar o sistema viário, na marginal e rotatórias, mas são locais que o viário já existe. “Evidente que ainda vamos analisar trecho por trecho para saber o impacto para o município dessas áreas. Com as diretrizes que o município já tem, essas obras irão ampliar a capacidade do sistema viário, tanto da rodovia quanto do município”, finaliza o secretário adjunto.

A obra tem um custo aproximado de R$ 300 milhões e deve começar no primeiro semestre de 2025, com duração de aproximadamente 2 anos, sendo finalizada, portanto, em 2027.



Nesse valor já estão incluídos toda a infraestrutura, como iluminação no trecho da marginal, drenagem, sinalização, pavimento, passeio, estudos de ciclovias nas marginais, estudo da fauna, passarela, tudo contemplado sem nenhum custo ao município.

A EcoNoroeste, concessionária que administra a Rodovia SP-310, apresentou nesta quarta-feira (11/09), no Paço Municipal, para os secretários de Transporte e Trânsito, Meio Ambiente, Obras, Relações Institucionais e de Governo e para a Câmara Municipal, os projetos funcionais para o segmento da rodovia Washington Luís, que corta o município de São Carlos.