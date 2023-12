Confira o que abre e fecha na semana de Natal e de Ano Novo

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Prefeitura Municipal de São Carlos comunica que, em virtude dos feriados de Natal e Ano Novo, o funcionamento de alguns setores da administração pública municipal será alterado, porém, os serviços essenciais, como as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Guarda Municipal (GM) funcionarão normalmente.

Nas terças-feiras (26/12 e 02/01), o município decretou ponto facultativo. Nos dias 25/12 e 01/01, também não haverá expediente.

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs) não funcionarão nos dias decretados facultativos e feriados.

Já os ecopontos ficarão fechados somente nos feriados dos dias 25/12 e 01/01.

O Mercado Municipal “Antônio Massei” segue o horário do comércio local, portanto, ficará aberto no dia 24/12 (domingo) das 9h às 17h, enquanto nos dias 25/12, 31/12, 01/01 e 02/01 estará fechado. No dia 30/12, o horário de funcionamento é das 9h às 13h.

A Guarda Municipal poderá ser acionada por meio do telefone 153. Já a Defesa Civil pode ter seus serviços solicitados tanto pelo telefone 153 como pelo 193.

O Parque Ecológico Municipal estará fechado nos dias 24/12, 25 /12, 31/12 e 01/01.

Restaurantes Populares fecham nos dias 25/12 e 26/12 e nos dias 01/01 e 02/01.

A São Carlos Ambiental informa que o serviço de Coleta Seletiva será realizado normalmente, exceto aos feriados. Nas vésperas de feriado (24/12 e 31/12), os serviços serão iniciados mais cedo, às 17h. E, nos feriados (25/12 e 01/01), não haverá coleta de lixo comum.

O Fundo Social de Solidariedade ficará fechado entre o dia 25/12 até 02/01, em função de trabalhos internos.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também