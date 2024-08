Confira o cronograma de obras na Washington Luís sob concessão da Econoroeste nos próximos dias

SIGA O SCA NO

A EcoNoroeste informa o cronograma, no período de 05/08 a 11/08/2024, de obras, intervenções, manutenções e principais melhorias nas rodovias Washington Luís (SP-310), Brigadeiro Faria Lima (SP-326) e Carlos Tonani, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil (SP-333), para preservar e garantir a segurança viária dos usuários. As obras diurnas acontecem das 7h às 17h e as obras noturnas das 21h às 7h.

Obras de pavimento que acontecem de 05 a 11/08

· Segunda-feira, 05/08

SP 310 - Rod. Washington Luís



São Carlos - KM 228 (obra noturna, sentido capital)

Araraquara - KM 302 (obra diurna, sentido capital)

São José do Rio Preto - KM 411e 417 (obra noturna, sentido interior)

São José do Rio Preto - KM 419 a 433 (obra noturna, sentido capital)

Mirassol - KM 447 (obra noturna, sentido capital)



SP 333 - Rod. Carlos Tonani, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mauro Gentil



Sertãozinho KM 94 (diurno, sentido Borborema)

Taquaritinga KM 158 (diurno, sentido Borborema)

Taquaritinga KM 140 (diurno, sentido Borborema)

Borborema - KM 207 a 211 (diurno, sentido Borborema)



SP 326 – Rod. Brigadeiro Faria Lima

Bebedouro - KM 372 (obra diurna, sentido interior)

Jaboticabal - Km 333 (obra diurna, sentido capital)



· Terça-feira 06/08

SP 310 - Rod. Washington Luís

São Carlos KM 228 (noturna, sentido interior)

Araraquara KM 272 (diurna, sentido capital)

Matão KM 292 (diurna, sentido interior)

Matão KM 308 (noturna, sentido interior)

Matão Km 311 (sentido capital)

Santa Adélia KM 356 (diurna, sentido interior)

Agulha KM 343 (noturna, sentido interior)

Pindorama KM 372 ao 379 (diurna e noturna, sentido interior)

Catiguá KM 398 (diurna, sentido interior)

Mirassol KM 447 (noturna, sentido capital)

SP 326 – Rod. Brigadeiro Faria Lima

Jaboticabal – KM 372 (obra diurna, sentido capital)

SP 333 - Rod. Carlos Tonani, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mauro Gentil

Jaboticabal – KM 100 (obra diurna, praça de pedágio)

Taquaritinga – KM 142 (obra diurna , sentido Borborema)

Taquaritinga – KM 158 (obra diurna , sentido Borborema)

· Quarta-feira 07/08

SP 310 - Rod. Washington Luís

São Carlos KM 228 (noturno, sentido interior)

Matão KM 312 (diurno, sentido capital e interior)

Mirassol KM 446 (noturno, sentido capital)

Taquaritinga KM 346 a 362 (diurno e noturno, sentido capital e interior)

Agulha KM 326 (noturno, sentido interior)

SP 326 – Rod. Brigadeiro Faria Lima

Bebedouro KM 370 (diurno, sentido capital)

SP 333 - Rod. Carlos Tonani, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mauro Gentil

Taquaritinga KM 143 (diurno, sentido Borborema)

Taquaritinga KM 158 (diurno, sentido Borborema)

Itápolis KM 179 (diurno, praça de pedágio)

· Quinta-feira 08/08

SP 310 - Rod. Washington Luís

São Carlos KM 228 (noturna, sentido interior)

Matão KM 317 (diurna, sentido capital)

Matão KM 312 (diurna, sentido interior)

São José do Rio Preto KM 442 (noturna, sentido capital)

Taquaritinga KM 295 a 337 (diurna, sentido capital)

Agulha KM 347 (noturna, sentido interior e capital)

Catiguá KM 377 (noturna, sentido interior)



SP 326 – Rod. Brigadeiro Faria Lima

Bebedouro KM 371 (diurna, sentido capital)



SP 333 - Rod. Carlos Tonani, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mauro Gentil

Taquaritinga KM 131 (diurna, sentido Borborema)

Taquaritinga KM 158 (diurna, sentido Borborema)

Borborema KM 195 (diurna, sentido Sertãozinho)

· Sexta-feira 09/08

SP 310 - Rod. Washington Luís

São Carlos KM 228 (noturna, sendito interior)

Taquaritinga KM 330 (diurna, sentido capital e interior)

São José do Rio Preto KM 442 (noturna, sentido capital)

Santa Adélia KM 350 (diurna, sentido capital)

Matão KM 312 ( diurna, sentido capital)



SP 326 – Rod. Brigadeiro Faria Lima

Bebedouro KM 368 (diurna, sentido capital)

SP 333 - Rod. Carlos Tonani, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mauro Gentil

Taquaritinga KM 136 (diurna, sentido Borborema)

Taquaritinga KM 158 (diurna, sentido Borborema)

Borborema KM 201 (diurna, sentido Sertãozinho)

· Sábado 10/08

SP 310 - Rod. Washington Luís

KM 428 a 450 (diurna, sentido capital)

KM 439 (noturno, sentido capital)



· Domingo 11/08

SP 310 - Rod. Washington Luís

Cedral KM 428 a 450 (diurna, sentido capital)

São José do Rio Preto KM 439 (noturno, sentido capital)

Serviços gerais que acontecem de 05 a 09/08

Sinalização horizontal e vertical, manutenção e conserva



SP 310 - Rod. Washington Luís

São Carlos - KM 228 (dois sentidos, diurno)

Matão – KM 293 (dois sentidos, diurno)

Taquaritinga KM 325 (dois sentidos, diurno)

São José do Rio Preto KM 435 (sentido capital, diurno)

Mirassol KM 452 (sentido capital, diurno)

Cedral KM 435 – KM 454 - (sentido capital, diurno)

SP 333 - Rod. Carlos Tonani, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mauro Gentil

Sertãozinho - KM 96 e 122 (dois sentidos, diurno)

Barrinha - KM 86 e 99 (dois sentidos, diurno)

Jaboticabal - KM 228 (dois sentidos, diurno)

Taquaritinga KM 147 (dois sentidos, diurno)

Itápolis KM 179 (sentido Borborema, diruno)

Borborema KM 212 ( dois sentidos, diurno)

SP 326 – Rod. Brigadeiro Faria Lima



Matão KM 293 (dois sentidos, diurno)

Santa Ernestina KM 306 - (sentido capital, diurno)

Jaboticabal KM 348 (dois sentidos, diurno)

Bebedouro KM 365 (sentido interior, diurno)

