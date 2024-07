Confira o cronograma de limpeza, poda e supressão de árvores nesta semana

SIGA O SCA NO

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos inicia na próxima segunda-feira (29/07), o serviço de capinação, roçagem e limpeza de áreas verdes em outras regiões da cidade.

Na próxima semana, de 29 de julho a 02 de agosto, as equipes de limpeza estarão trabalhando nos seguintes locais: Rua Coronel José Augusto de Oliveira Salles (Vila Santa Isabel), Praça Reverendo David Azevedo (Santa Felícia); Praça Elaine Cristina (Vila Brasília), Praça Paulino Botelho (Centro), Rua Totó Leite (próximo ao Serviço Integrado de Transporte Sanitário), Rua Dr. Alderico Vieira Perdigão (Jardim Cruzeiro do Sul), Rua do Cravos (Cidade Jardim), Jardim Letícia (continuação), Jardim Beatriz (continuação) e Romeu Tortorelli (continuação).

Já as podas e supressões de árvores serão realizadas na Rua professor Jair de Andrade (supressão), Rua Francisco Gregoraci (duas supressões), Rua Dr. João Sabino (supressão), Rua Santos Dumont (poda), Rua Professor Mozart Santos Mello (poda), Rua Iwagiro Toyama (poda), Rua Orlando Perez (poda), Rua Francisco Lopes (poda), rua Riskalla Haddad (poda), Rua João Martins França (poda), Rua Antonio Valério (poda), Rua Silvio Antunes (poda), rua Rotary Clube (poda), Rua Floriano Peixoto (poda e supressão), Rua 28 de Setembro (poda) e na Rua Aquidaban (poda).

Leia Também