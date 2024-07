Confira o cronograma de limpeza, capinação e poda de árvores

Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos permanece realizando o serviço de capinação, roçagem e limpeza de áreas verdes em diversas regiões da cidade.

Nesta semana as equipes de limpeza, 9 no total, trabalharam nos bairros Novo Horizonte, Douradinho e na região do Kartódromo. Muitas praças públicas também estão recebendo o serviço. Na próxima semana, de 15 a 19 de julho, as equipes vão atender a Vila Marina, Jardim Tangará, Santa Felícia, Parque Novo Mundo (continuação), Parque Douradinho (continuação), Praça do Itamaraty e Praça Duque de Caxias.

Já as podas e supressões de árvores serão realizadas nesta semana na avenida Bruno Ruggiero Filho (podas), no Romeu Tortorelli (podas), na rua Professor Mozart de Santos Mello, na Vila Costa do Sol (supressão), na rua Américo Botelho, no Santa Angelina (podas), na avenida Durval Accioli, no Santa Marta (supressão), na rua Marcos Vinícius de Melo Moraes, no Santa Felícia (supressão), na rua Cleonice da Silva Camargo, no Jardim Itamaraty (supressão), na avenida Luiz Inácio da Silva (podas) e em toda a extensão da rua Luzia de Almeida Rollo Carneiro (podas).

Também serão realizadas limpezas pesadas com ajuda de máquinas e caminhões no Cidade Aracy (próximo à rua Rino Sannicolo e na Avenida Arnoldo Almeida Pires) e no bairro Monte Carlo.

A Secretaria de Serviços Público solicita para que os moradores ajudem a cuidar dessas áreas, principalmente das praças, evitando que joguem lixo no local. “Antes de iniciarmos a capinação, temos que recolher muito lixo jogado nas áreas de convivência como copos, garrafas e até mesmo lixo doméstico, por isso fazemos esse apelo, uma vez que esses dejetos atraem animais para esses locais”, observa Everaldo Ferreira Cruz, secretário adjunto de Serviços Públicos.

