Leitores registram Superlua na noite desta segunda-feira

SIGA O SCA NO

Crédito: Whatsapp SCA

A Superlua Azul ocorre quando a Lua Cheia coincide com o perigeu, o ponto de sua órbita mais próximo da Terra, fazendo com que nosso satélite natural apareça significativamente maior e mais brilhante do que o habitual - cerca de 14% maior e 30% mais luminoso.

É importante destacar que o termo "Lua Azul" não indica uma mudança na cor do nosso satélite natural. Na verdade, ele se refere à ocorrência de uma terceira Lua Cheia em uma mesma estação, um evento relativamente raro. A próxima oportunidade de presenciar uma Superlua Azul será apenas em 2027, então não perca a chance de apreciar este fenômeno único.

Confira na galeria de fotos, alguns registros enviados por nossos leitores através do WhatsApp: (16) 99963 6036

Leia Também