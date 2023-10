Confira a previsão do tempo para o feriado prolongado

SIGA O SCA NO

11 Out 2023 - 07h53

11 Out 2023 - 07h53 Por Da redação

Previsão do tempo -

Quarta-feira (11/10)



Tempo estável com predomínio de sol no estado de São Paulo, devido a predominância de uma sistema de alta pressão no continente. Temperaturas em elevação.

Quinta-feira (12/10)



A aproximação de uma nova frente fria, aumenta a nebulosidade e ocasiona chuvas e trovoadas isoladas, a partir do oeste e sul do estado, no período da tarde. Temperaturas elevadas.

Sexta-feira (13/10)



A passagem da frente fria sobre o estado de São Paulo mantém o tempo instável, com muita nebulosidade, chuvas e trovoadas na maior parte do dia. Temperaturas em declínio.

Fonte: IPMET

