Concurso público do Saae tem 4.528 candidatos inscritos

Crédito: Divulgação

O concurso público aberto pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae) despertou o interesse de 4.528 candidatos, que realizaram suas inscrições durante o período de 4/9 a 29/9. A prova objetiva será no próximo dia 20/10, domingo. No total, 36 vagas estarão em disputa, distribuídas entre 28 funções em quatro níveis de escolaridade.

Nível fundamental completo

Para nível fundamental completo, há vagas para auxiliar de manutenção geral (3); controlador externo de abastecimento (1); eletricista de manutenção (1); encanador (5); motorista (1); operador de máquinas pesadas (2) e pedreiro (CR- cadastro de reserva). Nesta modalidade, os salários variam de R$ 2.546,00 a R$ 3.284,00.

Nível médio/médio técnico

Para nível médio e médio técnico, as vagas são para aferidor de hidrômetro (1); assistente administrativo (3); fiscal ambiental (1); fiscal de instalações hidráulicas (1); fiscal leiturista (2); operador de automação (1); operador de ETA (1); operador de ETE (1); técnico em segurança do trabalho (1); técnico em eletrônica (1); técnico em eletrotécnica (1); técnico em informática (1); técnico em mecânica (1) e técnico em química (1). Nesta categoria, os salários vão de R$ 2.940,00 a R$ 3.522,00.

Nível superior

Em nível superior, as vagas disponíveis são para analista de sistemas; analista jurídico; assistente social; engenheiro ambiental; engenheiro civil; engenheiro mecânico e jornalista. Há uma vaga para cada uma destas funções e os salários estão entre R$ 5.450,00 e R$ 8.881,00.

Relação de inscritos por função

Assistente Administrativo – 1.989; Auxiliar de Manutenção Geral – 122; Controlador Externo de Abastecimento – 137; Encanador – 80; Fiscal Ambiental – 230; Fiscal Leiturista – 228; Motorista – 131; Operador de ETE – 41; Técnico em Eletrônica – 19; Técnico em Eletrotécnica – 31; Técnico em Informática – 76; Técnico em Mecânica – 30; Técnico em Química – 87; Técnico em Segurança do Trabalho – 55; Aferidor de Hidrômetro – 100; Analista de Sistemas – 152; Analista Jurídico – 226; Assistente Social – 78; Eletricista de Manutenção – 24; Engenheiro Ambiental – 120; Engenheiro Civil – 199; Engenheiro Mecânico – 78; Fiscal de Instalações Hidráulicas – 79; Jornalista – 58; Operador de Automação – 45; Operador de ETA – 41; Operador de Máquinas Pesadas – 48; Pedreiro – 24.

Em caso de dúvidas sobre este concurso público, o candidato poderá entrar em contato com a empresa MSConcursos, de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 12h30, e das 14h às 18h (horário de Brasília), através do telefone (67) 3253-6683, ou pelo e-mail faleconosco@msconcursos.com.br. Convém lembrar, ainda, que é importante que os candidatos leiam na íntegra e observem todas as diretrizes apontadas no edital.

Leia Também