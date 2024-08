Como será o clima em agosto?

Semana promete ser de tempo seco - Crédito: Maycon Maximino

Agosto: Adeus ao frio?

Enquanto o inverno astronômico se prolonga até meados de setembro, o clima já dá sinais de mudança em agosto. Terceiro mês do inverno climático, agosto costuma ser o mais quente da estação, com temperaturas médias superiores a junho e julho.

Sudeste: Umidade e calor se dividem

No Sudeste, a distribuição das chuvas em agosto será desigual. Enquanto a maior parte da região deve registrar precipitação abaixo da média, áreas litorâneas de São Paulo e Rio de Janeiro, além do leste de Minas Gerais, tendem a ter um mês mais chuvoso.

Interior paulista: alerta para o calor

No interior de São Paulo e no Triângulo Mineiro, os termômetros devem subir consideravelmente. A combinação de baixa umidade do ar e altas temperaturas pode gerar sensação térmica elevada, com dias de calor excessivo.

Fonte: Metsul

Leia Também