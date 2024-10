Como se sentir mais seguro na internet e não cair em golpes digitais: inscreva-se em minicurso gratuito

Sabe quantos brasileiros relataram ter perdido dinheiro em crimes cibernéticos no último ano? 24% de acordo com divulgação recente do Instituto de Pesquisa DataSenado. Buscando mitigar o impacto social e econômico desses golpes digitais, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, está oferecendo um minicurso gratuito e aberto a toda a comunidade.

A atividade acontecerá em duas datas neste mês de outubro: na próxima quarta-feira, dia 23, das 19 às 22 horas; e no sábado, dia 26, das 14 às 17 horas. Há 60 vagas disponíveis na quarta e 200 no sábado. Para participar, basta se inscrever neste formulário online: bit.ly/minicurso-ganesh.

Promovido pelo grupo de extensão Ganesh, coordenado pela professora Kalinka Castelo Branco, vice-diretora do ICMC, o minicurso será realizado presencialmente na área I do campus da USP, em São Carlos. No dia 23, a atividade acontecerá na sala 5-001 e, no dia 26, no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano.

“O objetivo do minicurso é promover a conscientização sobre como se manter seguro no ambiente digital”, explica o coordenador geral do Ganesh, Renan Parpinelli Scarpin, que está cursando Ciências de Computação do ICMC. Por isso, o grupo oferecerá conhecimentos e habilidades práticas em segurança da informação, abordando temas como elaboração de senhas fortes, identificação de links maliciosos e de tentativas de golpe, além de explicar nuances do cibercrime, tal como o phishing. “O minicurso será uma apresentação sobre os temas mais úteis para se proteger de agentes maliciosos na internet”, complementa Renan, que será um dos palestrantes do minicurso.

Ele e mais nove estudantes do ICMC serão os responsáveis por apresentar cada um dos dez tópicos que serão abordados na iniciativa. O grupo ainda prevê o ensino de conhecimentos básicos sobre o universo de segurança da informação, como criptografia básica, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e rede virtual privada (virtual private network em inglês, VPN), buscando contribuir com a formação de uma cultura de segurança da informação na sociedade.