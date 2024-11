Como o MBA em Ciências de Dados da USP está auxiliando órgãos públicos brasileiros

Evento realizado em 2023 onde alunos apresentam resultados do MBA -

Estamos vivendo uma era em que a habilidade de trabalhar com dados e dominar a ciência de dados se tornou um diferencial crucial tanto no setor público quanto nas empresas privadas. Em um cenário cada vez mais orientado por informações, os profissionais que possuem habilidades analíticas e de interpretação de dados destacam-se por sua capacidade de transformar números em insights estratégicos, permitindo decisões mais informadas e eficientes.

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) escolheu o MBA em Ciências de Dados oferecido pelo Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI) e pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC/USP) para capacitar auditores fiscais e outros servidores da área. O órgão comemora resultados produtivos nos processos e apresenta soluções cada vez mais inteligentes diante dos desafios.

A Escola de Governo do Estado de São Paulo (EGESP), vinculada à Sefaz-SP, é o órgão responsável pela formação, capacitação e desenvolvimento dos servidores públicos do Estado de São Paulo. É por intermédio dela que a parceria com o MBA está ocorrendo. Conversamos com o Assessor da EGESP, Carlos Dias Corrêa. “Primeiramente, fizemos uma ampla busca entre os melhores cursos do país em ciência de dados e chegamos ao MBA da USP/ICMC e CeMEAI. Entendemos que, por intermédio dele, teríamos a melhor capacitação. E após três edições e formando 100 funcionários, concluímos que foi a melhor decisão. Fazemos anualmente uma mediação com ex-alunos e a fala que temos é sempre elogiosa, especialmente sobre os professores e conteúdo do curso. Estamos sentindo os profissionais capacitados pelo MBA mais qualificados e exercendo melhor suas funções”, disse.

Carlos lembra que os egressos escolheram e trabalharam com problemas reais do dia a dia e são também multiplicadores do conteúdo que aprenderam. “Anualmente, são realizados eventos para que os alunos compartilhem os resultados finais de seus projetos de TCC e há um debate que soma muito em toda equipe. Nas duas primeiras edições do curso, conseguimos resultados positivos para processos das áreas de tributação, cadastro e atendimento, fiscalização, arrecadação e cobrança. Já na terceira turma, ampliamos os aprendizados para áreas de execução orçamentária. Dessa forma e com a ciência de dados, estamos conseguindo executar uma arrecadação melhor e mais justa ”, observa Carlos.

O que dizem os egressos e o Secretário da Fazenda de SP

Fabio Loureiro Dickfeldt é auditor fiscal da Receita Estadual e um dos egressos do curso. Ele atua na área de análise e produção de informações, com foco em grandes volumes de dados fiscais. “Nossa principal função é processar esses documentos para gerar insights que auxiliem na detecção de fraudes e evasão fiscal. Além disso, desenvolvemos painéis gerenciais e relatórios para apoiar a tomada de decisão estratégica”.

Fábio conta que é formado em Engenharia de Computação e que uma das áreas que mais despertaram interesse foi a Inteligência Artificial e que sentiu necessidade de expandir seus conhecimentos. “Em 2022, vi no MBA em Ciências de Dados da USP uma oportunidade de revisar conceitos e obter uma visão mais ampla das ferramentas e técnicas de ciência de dados”, explica.

“O conteúdo do curso é extremamente abrangente. Ele cobre desde métodos estatísticos clássicos até tópicos mais avançados, como análise de séries temporais, Machine Learning e, mais recentemente, técnicas de Deep Learning e suas diferentes arquiteturas de redes neurais. Essa combinação permite uma visão completa da ciência de dados, aplicável em várias situações”.

Segundo ele, o diferencial do curso é a aplicação prática durante o TCC. “ O grande diferencial dessa abordagem é a aplicação prática dos conceitos em um cenário real desde o início. Isso permite que o aprendizado seja consolidado de forma concreta, ao mesmo tempo que traz resultados tangíveis para a organização, justificando o investimento na capacitação dos servidores. Um único projeto bem-sucedido pode, por si só, trazer retornos que superam o investimento em treinamento de diversos profissionais”.

O projeto de TCC de Fábio foi focado na detecção de empresas fictícias que possuem inscrição estadual ativa, mas são usadas para operações fraudulentas, como geração de créditos fiscais irregulares ou dissimulação da origem dos produtos. “No estado de São Paulo, apenas no Simples Nacional, temos mais de um milhão de contribuintes. Um trabalho manual seria inviável. A partir disso, desenvolvemos modelos de detecção automatizados, que já estão sendo aplicados no combate a essas fraudes”.

E a multiplicação de saberes também já é uma realidade dentro da Secretaria. “Criamos um grupo de formandos do curso para avaliar o risco de crédito tributário. Para a população isso pode representar um aumento da eficiência fiscal trazendo um ambiente de negócios mais justo, além de auxiliar na arrecadação de tributos que são destinados para financiar os mais variados serviços públicos como saúde, educação, etc, conta Fabio Loureiro Dickfeldt”.

Em um evento organizado em 2023 para apresentar os trabalhos desenvolvidos pelos alunos o Secretário Estadual Samuel Kinoshita esteve presente e comentou: “Temos que ter orgulho das várias frentes em que estamos avançando, no sentido de modernização da administração fazendária. Mas, para além do orgulho, o que me empolga é termos na Casa um número enorme de pessoas que possuem a capacidade de aplicar o que há de melhor na Academia nas atividades do trabalho. O ingrediente fundamental, o capital humano, temos aqui na Sefaz-SP”, finalizou.

Vantagens para outros órgãos públicos e empresas Em parceria com o MBA em Ciências de Dados da USP, a Sefaz-SP já capacitou 100 profissionais nessa parceria que pode ocorrer com qualquer órgão público ou empresa e ainda contando com vantagens no investimento a partir de cinco colaboradores da mesma empresa matriculados no curso. O coordenador do MBA, Francisco Louzada Neto, destaca a importância dessa transferência de conhecimentos obtidos na academia seguindo diretamente para resolver problemas de empresas da iniciativa privada e servidores públicos. “ Estamos garantindo dessa forma, com teoria e prática efetivamente levar a ciência de dados para a sociedade”. Louzada deixa um convite para que mais empresas e órgãos públicos façam parte. “Apenas o nosso curso tem esse diferencial. Ao investir na capacitação de um funcionário a empresa estará automaticamente recebendo uma solução para a empresa ao final do curso”. Inscrições abertas: O MBA em Ciências de Dados da USP/ICMC/CeMEAI é pioneiro na modalidade a distância por uma universidade pública e é lecionado 100% por Professores Doutores da USP, com experiência internacional e relacionamento com empresas. Conheça as vantagens para empresas ou participe do processo seletivo acessando esse link. Mais informações Assessoria de Comunicação do CeMEAI: (16) 3373-6609 E-mail: contatocemeai@icmc.usp.br

