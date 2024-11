Comissão de transição de governo realiza a primeira reunião em Ibaté

Crédito: divulgação

Na manhã desta segunda-feira (18/11), ocorreu no Paço Municipal a primeira reunião de transição entre as equipes do atual prefeito de Ibaté, José Parella, e do prefeito eleito, Ronaldo Venturi. O encontro teve como objetivo alinhar detalhes essenciais para garantir a continuidade dos serviços e o atendimento à população durante a mudança de gestão.

A equipe de transição do prefeito eleito, formada por Fábio da Silva Gomes, Jezer Narciso de Campos e a advogada Drª Maíra Lima, reuniu-se com os representantes indicados pela administração atual: a advogada Drª Lara Seneme Ferraz, Bruna Carvalho Rossi e Eslei Messiano. Durante a reunião, os participantes destacaram a importância de assegurar a manutenção dos serviços públicos no período de transição.

Também participaram do encontro o Secretário Adjunto de Assuntos Jurídicos, Dr. Alessandro Magno de Melo Rosa, o Procurador Jurídico da Prefeitura, Dr. Henrique Salum, e o prefeito José Parella. Durante as discussões, Dr. Henrique Salum comentou sobre a reforma administrativa decorrente de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), enfatizando seu impacto na estrutura da gestão pública.

Entre os temas abordados, estiveram a atribuição de aulas para professores municipais no próximo ano, contratos de terceirização vigentes (como serviços médicos, limpeza urbana, vigilância, controle de acesso) e o convênio com o CIEE para a contratação de estagiários. A continuidade no fornecimento de medicamentos também foi pauta central, com Fábio Gomes solicitando que os pedidos sejam realizados antes do recesso de final de ano. Com base nessa solicitação, será feito um levantamento dos contratos vigentes para identificar possíveis prorrogações.

Fábio Gomes pediu ainda que sejam indicadas pessoas para realizar visitas e acessar as unidades de saúde, educação, assistência social e engenharia, a fim de conhecer a estrutura e os serviços. Já a advogada Drª Maíra Lima requereu uma visita ao setor de licitação para obter informações detalhadas sobre os processos relacionados à merenda escolar.

A próxima reunião da transição foi agendada para o dia 21 de novembro, às 15h, novamente no Paço Municipal. Ronaldo Venturi assumirá oficialmente o comando da cidade de Ibaté no dia 1º de janeiro de 2025.

