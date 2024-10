Comércio terá horário especial em Novembro

O Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região (Sincomercio) e o Sindicato dos Empregados do Comércio de São Carlos e Região (Sincomerciários) autorizaram a abertura do comércio de São Carlos e Ibaté, SP, no Feriado Nacional de 15 de Novembro (sexta-feria), Proclamação da República, das 9h às 13h. O comércio das duas cidades ainda terá o horário estendido nesta sexta-feira (1º.) e para a Black Friday (29 de novembro), até às 22h. Nos demais feriados do mês, o comércio estará fechado.

Confira:

Dia 1º. (sexta-feira) – VÉSPERA DE FERIADO – 9h às 22h

Dia 2 (sábado) – FERIADO FINADOS – fechado

Dia 4 (segunda-feira) – FERIADO ANIV. SÃO CARLOS – fechado

Dia 9 (sábado) – das 9h às 17h

Dia 15 (sexta-feira) – FERIADO PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA – das 9h às 13h

Dia 20 (quarta-feira) – FERIADO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA – fechado

Dia 29 (sexta-feira) – BLACK FRIDAY – das 9h às 22h

Dia 30 (sábado) – PÓS BLACK FRIDAY – das 9h às 17h

