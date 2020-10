Comércio é responsável por 13% das contratações em agosto

Crédito: Divulgação

O Informativo Econômico da Acisc (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) divulgado nesta quarta-feira, 21, apontou que a atividade do comércio varejista de São Carlos foi responsável por 13% do saldo positivo de emprego com carteira assinada no mês de agosto.

Segundo o boletim, São Carlos criou 818 novos postos de trabalho. No território nacional o setor do comércio foi responsável por 20% das 249.388 novas vagas criadas de emprego formal.

José Fernando Domingues, presidente da Acisc, ressalta que o Caged vem mostrando que, com a reabertura gradual do comércio, as contratações estão sendo retomadas. “A pandemia do novo Coronavírus, que fez com que as atividades comerciais ficassem fechadas por um período, resultou no aumento da taxa de desempregos em todo o país. Porém, os números mostram que as recontratações vêm acontecendo e a economia está voltando a girar”, afirmou.

Zelão enfatiza que muitos são-carlenses também optaram pela abertura de MEI [Microempreendedor Individual], a qual apresentou um grande crescimento nesse ano. “Muitos daqueles que perderam seus empregos por conta da pandemia, abriram seus próprios negócios e se tornaram microempreendedores individuais”, enfatiza Zelão.

O Informativo Econômico da Acisc apontou ainda que os empregos em serviços também cresceram o que corresponde na melhoria dos gastos das famílias neste segmento da atividade econômica. “Vale lembrar que o setor de serviços foi o principal atingido durante os últimos seis meses, porque diferentemente da indústria e da agricultura os serviços não contam com uma ampla gama de itens exportáveis”, enfatizou o economista do Núcleo Econômico da Acisc, Elton Casagrande.

Outro fator apontado é que a Intenção de Consumo das Famílias (ICF), segundo pesquisa primária realizada pela Federação do Comércio, apresentou crescimento de 4,7% na comparação com agosto de 2020. Em relação a setembro de 2019, o ICF registra forte retração de 33,1%. “Em setembro a confiança do consumidor também melhorou. O índice de confiança pesquisado pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo apontou crescimento de 5,6% em relação ao mês de agosto”, lembra Zelão Domingues.

O terceiro índice importante da Federação do Comércio é o da confiança do empresário do comércio, que aumentou em 14,9% em setembro com relação ao mês de agosto. “A Acisc segue trabalhando para que essa confiança continue melhorando. Acreditamos que teremos meses melhores até o final do ano. Claro que não podemos nos esquecer de pedir a responsabilidade de todos, quanto às medidas sanitárias, pois a pandemia ainda não acabou”, finalizou o presidente da Acisc.

