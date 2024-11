Comércio de São Carlos projeta vendas 5% maiores que em 2023

A decoração do "Mundo Encantado do Natal da ACISC": decoração e iluminação especiais para atrair público - Crédito: Miltinho Marqueti

Os comerciantes de São Carlos esperam que as vendas de dezembro deste ano apresentem um crescimento de 4% a 5% nas vendas e faturamento em comparação ao final de 2023. A presidente da ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos), Ivone Zanquim, fez a projeção neste sábado, 16 de novembro, durante a inauguração da iluminação da Praça Maria Aparecida Resitano, em frente ao Mercado Municipal.



Buscando antecipar as vendas de fim de ano, a praça foi toda enfeitada com adereços natalinos com um investimento de R$ 500 mil, feito em parceria entre a entidade e a Prefeitura de São Carlos. Os recursos também serão utilizados para decoração natalina em alguns outros pontos da cidade. O horário especial do comércio, com as lojas ficando abertas até às 22h vai começar no dia 7 de dezembro. Antes disso, a cidade vai realizar a Black Friday.



“Tivemos a inauguração do Mundo Encantado de Natal da ACISC com uma grandiosa Parada de Natal, a presença do Papai Noel e diversos outros personagens e uma apresentação especial da Orquestra Sinfônica Paulista São Carlos”, ressaltou Ivone.



Durante o evento, o ex-secretário e membro da comissão de transição de governo, João Muller, afirmou que um dos objetivos do governo do futuro prefeito Netto Donato será o de revitalizar o centro histórico de São Carlos. “E para isso é fundamental que contemos com uma parceira como a ACISC”, destacou ele.



Representando o prefeito Airton Garcia, o secretário municipal de Comunicação, Leandro Severo, comemorou a geração de empregos em São Carlos que, em 2024, já ultrapassou 4.000 novos postos de trabalho.



O comércio varejista de São Carlos mantém, segundo o CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), um estoque de 16.285 empregos. De acordo com a Fundação SEADE, este segmento emprega 14% da mão-de-obra formalizada em São Carlos.

