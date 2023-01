SIGA O SCA NO

Lojas fechadas no Centro - Crédito: São Carlos Agora

As lojas do comércio tradicional de São Carlos estarão fechadas nesta segunda-feira (2), voltando ao horário normal nesta terça-feira (3).

De acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho realizada entre o Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região (Sincomercio) e o Sindicato dos Empregados no Comércio de São Carlos e Região (Sincomerciários), nos dias 07/01 (sábado) e 14/01 (sábado) o comércio funcionará das 9h às 17h.

