Comércio de São Carlos e Ibaté estará aberto no feriado de 15 de Novembro

Centro comercial de São Carlos - Crédito: divulgação

O Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região (Sincomercio) e o Sindicato dos Empregados do Comércio de São Carlos e Região (Sincomerciários) autorizaram a abertura do comércio varejista tradicional de São Carlos e Ibaté, no próxima quarta-feira (15), Feriado de Proclamação da República, das 9h às 15h. Além desse feriado, as lojas de São Carlos e Ibaté terão horário estendido, até às 22h, para Black Friday (24 de novembro). No novo feriado, Dia da Consciência Negra, 20 de novembro (segunda-feira), o comércio estará FECHADO.

O Sincomercio e o Sincomerciários estão em fase final de negociação para definir o horário especial para vendas de Natal, em dezembro de 2023, e para o calendário de 2024, que em breve será divulgado.

