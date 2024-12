Comerciantes estão preocupados com sujeira e falta de manutenção no ‘coração’ de São Carlos

Excesso de sujeira teria entupido galerias por onde escoam as águas pluviais - Crédito: Divulgação

Leitores do São Carlos Agora entraram em contato na manhã desta segunda-feira, 23, alegando que estão preocupados com a situação do centro de São Carlos, mais precisamente no ‘coração’ da cidade, que compreende o Calçadão da General Osório e a rua Episcopal.

Segundo os reclamantes, as chuvas dos últimos dias mostraram que galerias estão entupidas devido à sujeira que impede o escoamento das águas pluviais.

Fora esse problema, leitores encaminharam vídeos onde mostram pedaços de concreto se soltando nas sarjetas, além de buracos de formando no asfalto e grades de bueiros soltas, o que pode causar grande perigo para pedestres e motoristas, levando em consideração o aumento do movimento no centro comercial da cidade.

Consta ainda que comerciantes teriam falado com as autoridades competentes e ficou a promessa que de que funcionários municipais iriam limpar o local, fato que não teria acontecido no início da manhã.

Leia Também