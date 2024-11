Começa amanhã, encontro virtual sobre Tertúlias Dialógicas

Tertúlias dialógicas são tema de evento gratuito e online (Foto: Acervo pessoal) -

De 26 a 28 de novembro, o Núcleo de Investigação e Ação Social e Educativa (NIASE) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) realiza, na modalidade virtual, o XI Encontro de Tertúlias Dialógicas. O objetivo é reunir moderadores e participantes de tertúlias dialógicas para aprofundar a formação na Atuação Educativa de Êxito e compartilhar experiências das transformações promovidas.

"As tertúlias dialógicas são uma das ações educativas de êxito que se desenvolvem nas comunidades de aprendizagem. Estas compreendem uma construção coletiva de sentido e conhecimento baseado no diálogo com todos participantes da tertúlia.Trata-se da criação coletiva de significados e conhecimentos com base no diálogo igualitário e na participação de todos os participantes", destaca o professor Alexandre Rodrigo Nishiwaki da Silva, do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas (DTTP) da UFSCar.

Segundo ele, as tertúlias dialógicas "possibilitam que pessoas de idades, gêneros e culturas diferentes debatam temas diversos acerca dos clássicos universais e de conhecimentos científicos produzidos pela humanidade ao longo do tempo". O professor ainda explica o que são as chamadas Atuações Educativas de Êxito, que estão no tema central do evento: "são práticas evidenciadas por meio de pesquisas desenvolvidas em diversas localidades e que efetivamente aumentam o desempenho acadêmico e melhoram a convivência e as atitudes solidárias".

Programação

A mesa de abertura acontece às 19 horas com o tema "Tertúlias Dialógicas: formação, gestão e prática pedagógica". No dia 27/11, das 19 às 21h30, serão realizadas "Vivências em diferentes tertúlias dialógicas (literária, artística, musical, científica e pedagógica). São ofertadas 400 vagas para as vivências, que serão preenchidas por ordem de inscrição. No dia 28/11, das 19 às 21 horas, haverá a Conferência Internacional: "Impacto social das tertúlias dialógicas".

As atividades serão certificadas individualmente. As inscrições, gratuitas, devem ser feitas através do formulário online disponível em https://bit.ly/4hXnxhr, no qual constam todos os detalhes da programação.

O evento, virtual, será transmitido pelo YouTube (o link será enviado por e-mail das pessoas inscritas). Mais informações podem ser acessadas no perfil do Niase no Instagram (@niase_ufscar). Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail tertulia@ufscar.br.

