COMDEFSC e Prefeitura realizam live no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

Crédito: Divulgação

O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de São Carlos (COMDEFSC), em parceria com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (SMPDMR) e a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), realiza na próxima quinta-feira (3/12), a partir das 9h, a live: “Jobskills, uma ferramenta de inclusão social no mercado de trabalho”.

Ministrada pelo Profº Drº Leonardo Cabral da UFSCar, a palestra que também será acessível em libras, faz parte do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A live será transmitida pela página do Facebook da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida e aberta ao público em geral, em especial às pessoas com deficiência, familiares e empresas.

Para participar da live basta acessar o link: www.facebook.com/incluisaocarlos.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também