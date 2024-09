Comandante do 38° Batalhão da Polícia Militar visita a Santa Casa de São Carlos

Crédito: Divulgação

O provedor da Santa Casa de São Carlos, Antonio Valerio Morillas Junior, acompanhado do mesário Omar Casale, recebeu o Tenente-Coronel PM César Alexandre Cardeal, comandante do 38° Batalhão da Polícia Militar. Durante a visita, o comandante percorreu as instalações do hospital e reafirmou a parceria entre as instituições, destacando a relevância do trabalho conjunto em prol da comunidade.

Para o provedor, a visita reforça ainda mais os laços entre a Santa Casa e a Polícia Militar. “O apoio da Polícia Militar é fundamental para a segurança e o bem-estar de todos que frequentam nossa instituição. A Santa Casa está sempre de portas abertas para fortalecer essa colaboração”, afirmou Morillas Junior.

O Tenente-Coronel Cardeal também ressaltou a importância desse estreitamento entre as duas entidades. “A Santa Casa é uma referência em saúde na nossa região. Nossa aproximação com o hospital é essencial para garantir a segurança e o bom funcionamento dos serviços prestados à população”, declarou o comandante.

A visita contou também com a presença do Major PM Paulo Roberto Nucci Junior, subcomandante do 38º BPM/I, do Major PM Wagner Rocha Gonçalves, coordenador operacional do 38º BPM/I, e do Cabo PM Mauro Célio Formenton.

