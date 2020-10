Com vassouras, clientes fazem fila por lanche de graça no Burguer King em São Carlos

Crédito: Luciano Lopes/São Carlos Agora

Dezenas de clientes formam fila na unidade da rede de Lanchonetes Burguer King do Passeio São Carlos, neste sábado (31), quando é comemorado o Dia Das Bruxas no Brasil. A rede vai distribuir lanches em comemoração a data.

“Montados’ em vassouras e alguns até fantasiados, os clientes foram até a lanchonete em busca de um lanche Whopper de graça. A promoção que acontece das 10h às 18h vai distribuir um lanche por CPF.

Para ganhar a oferta da ação é necessário passar pelo vassoura Thru.

Serviço e informações importantes

– Promoção válida apenas em restaurantes com Drive Thru.

– Consulte os restaurantes participantes no site https://cupons.burgerking.com.br/classicos-bk/vassoura-thru.

– A participação na campanha é restrita a um sanduíche por CPF;

– Os consumidores que desejarem participar da ação precisarão seguir o fluxo normal de compras no drive-thru, aguardando a sua vez na fila;

– A campanha é válida somente em 31 de outubro 10h às 18h;

– É obrigatório o uso de máscaras de proteção para participação na campanha;

– É obrigatório seguir as normas de distanciamento social para participação na campanha.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também