Com onda de calor, Bombeiros alertam para riscos de afogamento

Tenente Rivelli - Crédito: Rodrigo Stein

Com o registro das altas temperaturas dos últimos dias, a busca por lazer em represas como a do "29" e a do Broa aumenta nesta época e também os casos de afogamento.

O São Carlos Agora conversou com o Tenente do Corpo de Bombeiros, Edson Martins Rivelli, que reforçou a para a população a importância de medidas de segurança nesses ambientes para prevenir tragédias. As orientações visam evitar acidentes e garantir a segurança de todos. "Sim, as pessoas devem observar, tomar cuidado com a profundidade da água ali, do local. Obstáculos que possam ter, como pedras, vegetação no fundo dos locais que pode causar algum tipo de enrosco. Objetos cortantes que as pessoas jogam, garrafas, vidros. Pedras que podem também escorregar. E observar a profundidade da água, nunca aí a pessoa querer se aventurar numa profundidade onde ela não está acostumada, não está apta. Procurar também evitar estar sozinha .É sempre importante ter algum responsável, principalmente se for crianças. Sempre ter algum adulto por perto vigiando ali as atividades das crianças dentro do interior da água."

Atenção redobrada com crianças

Um dos principais alertas do Corpo de Bombeiros diz respeito ao cuidado com crianças próximo aos locais com água. "Então a criança, sempre que ela estiver próximo ao meio líquido, próximo a uma piscina, próximo a uma represa, a uma lagoa, ela tem que estar assistida por um adulto," reforça Rivelli.

Como proceder em casos de afogamento

Se houver uma situação de afogamento, o Tenente orienta a ligar imediatamente para o número 193. "Se for possível realizar o resgate sem se colocar em risco, de forma segura, a pessoa pode jogar objetos flutuantes, como boias ou cordas, para que a pessoa em perigo possa se segurar enquanto aguarda o socorro. Se a pessoa estiver de fora, ela faz o acionamento das equipes de emergência, do corpo de bombeiros, através do telefone 193 e ofereça algum objeto flutuante para a pessoa que está ali no meio líquido, ainda no processo de afogamento. Jamais se aproximar aí de mãos vazias ou chegar perto de uma pessoa que está nessas condições. Porque o risco aí das duas pessoas se afogarem é bastante alto. Então ofereça ali alguma coisa para a pessoa flutuar w permanecer aí com as vias aéreas fora da água e chamar imediatamente o Corpo de Bombeiros."

"Outra situação do afogamento é se a pessoa já houve o afogamento, ela está inconsciente, está fora do meio líquido, pode ocorrer aí em piscinas, enfim. Então deitar a vítima no chão, num local, numa superfície plana, rígida, no chão. Ela estando inconsciente, coloca ela com as costas para o chão, barriga para cima e o ideal seria que iniciasse as massagens cardiorrespiratórias. Essa massagem vai estimular a pessoa, tanto a função do coração e do pulmão a fazer o batimento cardíaco de forma manual para levar os nutrientes das células e não ter falta de oxigênio, que é o principal que pode acarretar lesões graves ou inclusive morte. E, claro, fazer o acionamento via 193 do Corpo de Bombeiros enquanto vai fazendo os procedimentos da massagem” finalizou o Tenente Revelli

