Com aumento da carne, churrasco fica mais caro em São Carlos

O churrasquinho do final de semana ficou mais caro. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta sexta-feira (8), que o preço da carne subiu 5,8% em outubro comparado com setembro.

Entre os tipos de carne com altas mais elevadas destacam-se acém (9,09%), costela (7,40%), contrafilé (6,07%) e alcatra (5,79%).

Convém ressaltar que em setembro o preço da carne já havia avançado 2,97% comparado com agosto. Em dois meses, as carnes já apresentam alta de 8,95%.

O gerente de pesquisa de inflação do IBGE, André Almeida, disse que as carnes acumulam uma alta de preços de 8,95% desde setembro. "A gente teve um período de seca bem mais intenso, o que prejudica a produção e reduz a oferta de animais. Além da questão climática, a gente tem uma menor oferta também influenciada por uma menor disponibilidade de abates e também por causa das exportações. As exportações estão maiores que o ano passado e a oferta de carnes no mercado interno ficou mais restrita. Isso contribuiu para essa alta das carnes no mês de outubro também no mês de setembro."

O São Carlos Agora entrou em contato dois açougues e uma rede de supermercado para apurar os preços atuais dos cortes que tiveram o preço atingido: acém, costela, contrafilé e alcatra.

Um gerente de um tradicional açougue do Santa Felícia informou que nesta sexta-feira que o preço do acém está R$ 34,99, costela R$ 26,50, contrafilé R$ 53 e Alcatra R$ 43.

Em outro estabelecimento de carne da área norte da cidade, o preço do acém é de R$ 29,99, costela R$ 19, 99, contrafilé R$ 44,99 e alcatra R$ 39,99.

Um dos estabelecimentos de uma rede de supermercado de São Carlos o preço do acém pode ser encontrado por R$ 35,99, costela R$ 19,99, contrafilé R$ 48,59 e alcatra R$ 50,69.

Apesar da pesquisa na mencionar a queridinha do churrasco, a picanha, o SCA apurou que em dois açougues mencionados o quilo está custando R$ 74,90.

Um açougue localizado na região shopping informou que o quilo da picanha custa entre R$ 119 e R$ 139, dependendo da marca, e o gerente avisou que o preço da carne vai aumentar ainda mais neste final de ano.

