Com apoio da GCM, Prefeitura realiza limpeza em locais utilizados por usuários de entorpecentes

Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos com apoio da Guarda Municipal realizou nesta sexta-feira (19/07) novamente uma limpeza em áreas públicas da região central para recolher lixo orgânico e objetos que podem acumular água de chuva se tornando criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor de várias arboviroses, entre elas a Dengue.

Nesta sexta foram retirados materiais e alimentos em decomposição na Praça General Carlos de Meira Mattos, localizada na rua São Joaquim na região do Terminal Rodoviário, na avenida Trabalhador São-Carlense na região da ponte Engenheiro Mário Pereira Lopes, na Praça da Independência, na avenida São Carlos, na rua Conselheiro Soares Brandão e na rua Carlos Flachiman.

Durante a ação a Guarda Municipal também abordou 12 pessoas que estavam nesses locais, porém nada de irregular foi constatado, sendo todos orientados e liberados.

Segundo Samir Gardini, secretário municipal de Segurança Pública, não foi uma operação voltada especificamente para os moradores em situação de rua e sim para recolhimento de lixo e materiais inservíveis. “Na maioria das vezes esse lixo é deixado nessas áreas por usuários de drogas, porém também encontramos moradores em situação de rua, mas na verdade estamos atendendo os munícipes dessas regiões que reclamam do mau cheiro, dos criadouros do mosquito da Dengue e da degradação ambiental desses locais. A GM acompanha e também já faz o trabalho de averiguação, já que nesses locais também vem ocorrendo pequenos furtos. A Segurança Pública faz a sua parte, sempre de acordo com o que prevê a lei. Nós continuaremos trabalhando neste sentido”, disse Gardini, lembrando que durante as abordagens a Guarda Municipal consegue detectar os usuários de drogas e as pessoas que possuem histórico policial.

Durante a operação foi recolhido um caminhão com lixo dessas praças e vias públicas.

