Colégio da UFSCar abre inscrições para o ingresso de crianças em 2025

O Colégio de Aplicação da Universidade Federal de São Carlos (CAU, antiga Unidade de Atendimento à Criança) está com vagas abertas para o ingresso de crianças no ano de 2025. Há vagas disponíveis para o berçário e para os grupos 2, 3, 4 e 5. A distribuição das vagas disponíveis por turno está no edital, que pode ser consultado no site do CAU, em www.cau.ufscar.br.

Podem concorrer crianças nascidas a partir de 1º de abril de 2019 e gestantes cujos bebês tenham previsão de nascimento até 31 de março de 2025, desde que os pais e/ou responsáveis sejam moradores do município de São Carlos e tenham compatibilidade com os horários de funcionamento da unidade, que são: Turno matutino - entrada às 8h e saída às 12h; Turno vespertino - entrada às 14h e saída às 18h. A Unidade permanece fechada das 12h às 14h.

As inscrições acontecerão de 19 a 25 de novembro de 2024 através de preenchimento de formulário online, disponível em https://forms.gle/qwMmeZb3nUAyS2e97. O sorteio das vagas será realizado presencialmente no próprio CAU no dia 9 de dezembro, às 15 horas. As crianças sorteadas iniciarão as atividades no CAU a partir de 10 de fevereiro de 2025. O edital completo e o formulário estão disponíveis no site do CAU, em www.cau.ufscar.br.

