Clientes de São Carlos podem realizar o sonho da compra do novo apartamento sem sair de casa

Com a campanha #fiqueemcasa (https://www.youtube.com/watch?v=NbZLgSYcQGs), a MRV, líder em soluções habitacionais, organizou uma alternativa para que o são-carlense não precise sair de casa para adquirir seu imóvel. A empresa preparou todos os seus canais digitais e expandiu a atuação de sua plataforma de vendas digital (www.mrv.com.br) que possibilita que o cliente realize toda a jornada de compra de um apartamento, em poucas horas, sem sair de casa. A ferramenta está no ar para atender São Carlos e as mais de 160 cidades em que a MRV atua.

“Em meio à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), é nosso dever, como empresa, informar e ajudar o nosso público da melhor maneira possível”, diz Rodrigo Resende, diretor de Marketing e Novos Negócios. “Assim como toda a população, precisamos nos reinventar para continuarmos ao lado do nosso cliente”, afirma Resende.

Compre seu imóvel sem sair de casa em São Carlos

Em São Carlos, a MRV conta com 434 unidades habitacionais disponíveis para venda entre apartamentos lançamentos, em construção e prontos para morar nos condomínios Monte Amazonas (lançamento), Monte Stella (pronto), Monte D’oro (pronto), Monte Berlim (em construção) e Monte Athos (pronto).

O grande destaque é o lançamento do empreendimento Monte Amazonas, localizado no Jardim Hikare, próximo ao Kartódromo. Conta com lazer equipado, churrasqueira, pomar, bicicletário, energia fotovoltaica, cercado de muita área verde, além de apartamentos com sacada e elevador.

Como funciona a plataforma digital

O cliente pode comprar seu apartamento de maneira segura e online em apenas algumas etapas. O atendimento está disponível 24 horas por dia na plataforma digital www.mrv.com.br e também pelo WhatsApp (31) 9900-9000. E se precisar a MRV agenda a visita de um corretor que vai até a casa do cliente, respeitando todas as medidas de segurança e saúde.

Desde a escolha do condomínio e da unidade, passando pelo envio da documentação, simulação e envio da documentação para análise de crédito, negociação da proposta e assinatura do contrato digital, todas as etapas são feitas remotamente, sempre acompanhadas pelo time de corretores da MRV.

