CIEE promove maratona de vagas de estágio e aprendizes; há oportunidades para São Carlos

Entre os dias 08 e 09 de outubro o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, maior ONG de inclusão social e empregabilidade jovem da América Latina, abre as portas dos seus 51 escritórios no interior de São Paulo para a primeira Maratona de Vagas focada na região. O evento gratuito vai ofertar 3,7 mil oportunidades para estagiários e aprendizes, e acontece entre às 10h e 15h.

Entre as vagas disponíveis no evento, mais de 2,6 mil são referentes ao programa de Estágio, ou seja, destinadas aos estudantes do Ensino Médio, Técnico e Superior a partir dos 16 anos. As áreas com mais oportunidades são: Administração, Jurídica, Marketing, Contabilidade e Construção Civil.

Já o programa de Aprendizagem contabiliza 1,1 mil oportunidades. Para se tornar um aprendiz é necessário ter entre 14 e 24 anos incompletos, estar cursando o ensino Fundamental/Médio, ou ter concluído os estudos. As vagas são destinadas principalmente para os arcos Administrativo, Bancário, Repositor, Vendedor e Auxiliar de Produção.

Para participar, os interessados devem comparecer a uma das unidades e polos de atendimento do CIEE (abaixo está a lista completa) com os documentos pessoais. O preenchimento do perfil na plataforma da instituição requer endereço completo e contatos, como e-mail e número de telefone.

Segundo Marcelo Paschoal, gerente de Atendimento do Interior de São Paulo, a ação tem como intuito conectar jovens e estudantes ao mundo do trabalho antes do final do ano. “Entramos na reta final de 2024, mas ainda dá tempo de conseguir a sonhada vaga de estágio ou aprendizagem, e, durante a ação os interessados receberão toda assistência necessária”, conta.

Confira abaixo os endereços:

EM SÃO CARLOS

Rua Cel. José Augusto de Oliveira Salles, 1515 - Vila Izabel

