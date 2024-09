Caminhão com roupas para doação estará no Cidade Aracy no dia 26 de setembro

Crédito: Divulgação

O Caminhão Itinerante do Fundo Social de Solidariedade de São Carlos (FSS) vai ficar estacionado no próximo dia 26 de setembro, das 9h às 13h, no Centro da Juventude Lauriberto José Reys, localizado na rua João Martins França, nº 800, no Cidade Aracy II.

Quem passar pelo Centro da Juventude vai poder escolher roupas para adultos e crianças de inverno e verão, roupa de cama, mesa e banho, cobertas e calçados que ficarão à disposição das famílias em vulnerabilidade social do bairro Cidade Aracy e adjacentes.

O Fundo Social carrega o caminhão com mais de 2.500 peças e cada família pode levar para casa até 15 peças de roupas para casa, além de sapatos. As roupas são fruto de doações que o Fundo recebe durante todo o ano. Todas as peças são limpas e em bom estado de conservação.

De acordo com a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rosária Mazzini, o caminhão é importante para as pessoas que não têm condições de ir até a sede do FSS. “Com o caminhão conseguimos levar as doações até o bairro dessas pessoas”.

Nesta quinta-feira (19/09) o Caminhão Itinerante esteve no Distrito de Santa Eudóxia. Diversas pessoas foram até a Praça dos 500 Anos para escolher as roupas, agasalhos e calçados para as suas famílias.

O Fundo Social está localizado na rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina, e recebe doações o ano todo. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3372-0865.

