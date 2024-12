Cidadã reclama de atendimento na UPA do Santa Felícia: "Mal olhou na cara dos pacientes"

Crédito: divulgação

Uma cidadã são-carlense entrou em contato com a redação do SCA para reclamar do atendimento na UPA do Santa Felícia. Ela relata que esteve com seu marido na noite de ontem (5) e madrugada de hoje (6) na unidade e, segundo ela, houve descaso não só com ela e seu esposo, mas com todos os usuários.

Ela relata que por volta das 22h a grande maioria dos médicos foi jantar e só voltou por volta da 1h. Segundo ela, neste período somente um médico realizou o atendimento. Este profissional teria, segundo a reclamante, feito pouco caso do seu marido e também dos demais pacientes. Diante da situação, ela discou 190 acionando a Polícia Militar.

“Na hora que ele (o marido da reclamante com problemas no ouvido) chegou os médicos estavam chamando as pessoas normalmente, aí ele foi chamado, passou com o médico e o mesmo deu um soro e disse pra voltar quando terminasse, aí já se retirou da sala, passou um tempo saiu o da sala 1.

Aí eu fui atrás dele pra ver o que aconteceu, quando cheguei lá o soro estava na metade, aí eu fui perguntar pra médica da sala 2 onde eles foram, ela disse que foram jantar e voltariam as 01h, aí ela saiu também. Ficou as três salas vazias lá, criança chorando, pessoas esperando por que tinha que voltar para os médicos verem e nada deles”, comenta ela.

Em outro trecho ela diz o seguinte: “veio um (médico) que ficou na sala 1 atendendo todo mundo, ele tratou todo mundo mal, inclusive a gente. Mal olhou na cara dos pacientes que não ficavam nem 3 minutos dentro da sala dele, eu já o conheço e conheço esse humor e esse atendimento péssimo. No fim ele atendeu meu marido porque o restante não voltou pra atender as pessoas. Ele mal olhou na cara do meu esposo e fez descaso sobre o caso dele. Meu marido machucou o ouvido e tá sem escutar no lado que machucou. Chamei a polícia com a reclamação de falta de atendimento mas não foram”, relata a cidadã.

O SCA entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal. Assim que tivermos um posicionamento, essa notícia será atualizada.

