Cibersegurança e educação é tema de evento online gratuito na USP

Crédito: Divulgação

Abordar o papel das redes de agentes inteligentes (RAIs) na evolução dos sistemas de inteligência artificial (IA) e na automação de processos robóticos é o objetivo de um evento online gratuito que ocorrerá sábado, 23, a partir das 10h. Com o tema Propriedades Emergentes de Sistemas Multi Agentes, a palestra será ministrada por Kenneth Corrêa, diretor de estratégia na 80 20 Marketing e especialista em inteligência artificial, metaverso e dados.

Empregadas para resolver problemas complexos em setores como saúde, educação e cibersegurança, as RAIs representam uma abordagem inovadora, que transforma agentes individuais em ecossistemas colaborativos, superando as limitações dos modelos de linguagem tradicionais. Durante o evento, o especialista compartilhará experiências documentadas em seu livro Organizações Cognitivas: Alavancando o Poder da IA Generativa e dos Agentes Inteligentes. Serão apresentados casos práticos e exemplos reais de como as RAIs podem ser aplicadas no monitoramento de ameaças cibernéticas, na manutenção de equipamentos fabris e na revisão de conteúdos educacionais, destacando a capacidade desses sistemas de transformar operações e processos críticos nas organizações.

A iniciativa faz parte do ciclo de palestras da disciplina Tendências e Mercado em Inteligência Artificial e Big Data, que discute temáticas atuais e contribui com a capacitação dos profissionais que cursam atualmente o MBA em Inteligência Artificial e Big Data, uma especialização oferecida na modalidade de educação a distância pelo ICMC. A mediação do evento ficará por conta da professora Solange Rezende, que é coordenadora do MBA.

Com transmissão por meio de dois canais do YouTube, ICMC TV e MBA em Inteligência Artificial e Big Data, o evento é aberto à participação de todos os interessados e não demanda inscrições prévias.

Com mais de 15 anos de experiência em projetos de marketing e tecnologia para empresas de diferentes setores, Corrêa é professor de MBA na Fundação Getúlio Vargas (FGV), onde ministra aulas sobre inovação e tecnologias emergentes. Já realizou mais de 150 palestras internacionais, incluindo participações em dois TEDx, sendo reconhecido por seu trabalho com inteligência artificial, metaverso e dados.

Sobre o MBA

Oferecido pelo Departamento de Ciências de Computação do ICMC, o MBA em Inteligência Artificial e Big Data é o primeiro a abordar esses temas conjuntamente e a oferecer a possibilidade de escolha de disciplinas avançadas. A 4ª turma está em andamento e as inscrições para a próxima, que tem início previsto para julho de 2025, serão abertas em março do ano que vem.

Leia Também