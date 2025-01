Chuvas e enchentes no radar da Defesa Civil Paulista

Crédito: Divulgação

A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo, em parceria com seus representantes regionais e com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Araraquara, realizou nesta quarta-feira, 29, a abertura do 2º Treinamento de Chuvas.

Essa capacitação é voltada aos 25 municípios da região de Araraquara e consiste em um treinamento presencial, cujo principal objetivo é proporcionar aos agentes e gestores municipais de Proteção e Defesa Civil conhecimentos para atuação efetiva e rápida durante o período de chuvas, com vistas à redução dos riscos de desastres.

O treinamento contou com aulas sobre previsão meteorológica para o período de chuvas, os procedimentos dos Planos de Contingência, critérios e componentes do Kit Operação Chuvas e atendimento pré-hospitalar em meio ao desastre. Ao término do treinamento, os participantes foram certificados e seus municípios poderão pontuar no Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), no Programa Município Verde Azul, cumprir um dos critérios para recebimento do “Kit da Operação Chuvas”, e também, um dos critérios da Ação de Aparelhamento da Defesa Civil Estadual.

Vale ressaltar que os participantes desta oficina são os futuros multiplicadores das ações do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil em suas comunidades, que contribuirão para a redução de riscos e para a resposta a desastres nesse período de chuvas. Participaram, por São Carlos, além do Coordenador da Defesa Civil, Pedro Caballero, da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana; Anivaldo Pastori Júnior e Icaro Romano da Secretaria Municipal de Conservação e Qualidade Urbana; e o Gerente de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais do Saae, Eduardo Casado.

Leia Também