Chuva melhora níveis dos reservatórios, afirma SAAE

Reservatório abastecimento de água -

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos comunicou que as chuvas recentes contribuíram significativamente para aumentar a captação e o armazenamento de água na cidade. As duas fontes superficiais, Espraiado e Feijão, estão operando em plena capacidade.

Captação Superficial– No Ribeirão Feijão, que fornece 27% do abastecimento de São Carlos, as quatro bombas estão captando 345 litros por segundo. Já no Córrego do Espraiado, responsável por 11% do abastecimento, as duas bombas captam 165 litros por segundo. Ambas as operações foram classificadas como normais pelos técnicos do SAAE.

Poços Profundos– A captação subterrânea, que responde por 62% do abastecimento da cidade, também melhorou devido às chuvas. Os 35 poços estão funcionando em plena capacidade, e os 75 reservatórios operam, em média, com 80% de suas capacidades. Em bairros como Vila Nery, Santa Felícia, Rui Barbosa e Cidade Aracy, os reservatórios registraram entre 80% e 95% de capacidade.

Dados da Chuva– A Defesa Civil registrou 75,9 milímetros de chuva entre 1 e 5 de novembro, aproximando-se da média mensal esperada de 216,8 milímetros. De acordo com o SAAE, esse volume, junto à queda nas temperaturas e ao menor consumo, permitiu uma situação de abastecimento mais favorável.

O presidente do SAAE, engenheiro Mariel Olmo, destacou a recuperação dos níveis de abastecimento, mas reforçou a importância do uso consciente da água. “Embora nossa capacidade de captação e distribuição tenha melhorado, o consumo racional continua essencial para enfrentar períodos de crise hídrica”, afirmou.

Leia Também