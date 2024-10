Chuva fraca atinge bairros de São Carlos na manhã desta quinta-feira

Chove fraco em São Carlos -

Chove fraco neste momento em bairros da região norte e segundo os radares do IPMET. Com estas condições, o calor e a baixa umidade dão uma trégua.

Ainda segundo o IPMET, um sistema de baixa pressão mantém o céu nublado no estado de São Paulo, com áreas de chuvas isoladas, algumas acompanhadas por trovoadas principalmente entre os períodos da tarde e da noite. Amanhã a chegada de um novo sistema frontal, intensifica as instabilidades sobre o estado paulista e são previstas chuvas mais intensas, com descargas elétricas e rajadas de ventos ocasionais em algumas localidades do estado ao longo do dia. Temperaturas com declínio.

