Chuva enche de lama rua no Cidade Aracy 2

Barro acumula em sarjeta e moradores ficam contrariados - Crédito: Divulgação

A recente chuva que caiu em São Carlos (e a perspectiva de que muita água deve voltar a desabar sobre a cidade), pode fazer com que o problema retorne.

Em pouco menos de 30 dias, moradores da rua Rino Sanicollo, no Cidade Aracy 2, convivem com barro que se acumula em frente as duas moradias após pancadas de água.

De acordo com os reclamantes que entraram em contato com o São Carlos Agora, o problema persiste há muito tempo. “Tem mais de 4 anos que acontece, só que agora devido a máquinas terem mexido na parte de cima da rua, quando chove a água que vem do mato ficou ainda pior e traz um grande lamaçal. Resta para os moradores, após a chuva, se reunir todo mundo e limpar com enxada e carriola. Dessa última vez deu mais de 40 carriolas de barro”, disse um reclamante que pede ajuda junto às autoridades municipais para que o problema seja sanado. “Depois que chove, fica impossível até a gente entrar nas nossas casas”, relatou.

