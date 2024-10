Chuva causa desmoronamentos em São Carlos

Avenida Francisco Pereira Lopes, próximo ao Passeio São Carlos - Crédito: Maycon Maximino

A chuva trouxe transtornos nesta quarta-feira (23) em São Carlos. Alguns pontos conhecidos foram afetados.

Na avenida Francisco Pereira Lopes com a Rua Dr. Serafim Vieira de Almeida , no Parque Arnold Schimidt, também foi registrado pequeno ponto de alagamento na pista, o trânsito ficou parado, mas já está liberado.

Na região do Shopping Passeio, na beira do Monjolinho, ocorreu um desmoronamento de parte do muro de um condomínio, próximo ao Cemei José Marrara, sendo necessário intervenção e desvio do trânsito neste ponto da avenida Trabalhador São-carlense.

A Secretaria de Transporte e Trânsito solicita que os motoristas evitem essa região nesta quinta-feira (24/10). Na praça Itália no momento da chuva mais forte uma das pistas teve um alagamento leve, já escoado. Na região do CDHU não foi registrado nenhum transtorno. Uma árvore caiu no Jardim Gibertoni, na região do SESC, sem transtornos.

Leia Também