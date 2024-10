Choveu o equivalente a 88 mm, segundo Defesa Civil

Rotatória do Cristo ficou alagada - Crédito: divulgação

A Defesa Civil informou que, nesta quarta-feira (23/10), o volume de chuva registrado até às 23h foi de 88 mm. Houve pontos de alagamento em algumas vias da região central, principalmente na baixada do mercado, sem causar grandes transtornos.

Na região da Rotatória do Cristo, houve alagamento devido a um bueiro entupido, mas equipes do SAAE foram ao local realizar os reparos necessários. Outro ponto de alagamento foi registrado na avenida Francisco Pereira Lopes com a Rua Dr. Serafim Vieira de Almeida, no Parque Arnold Schimidt. O trânsito chegou a ser interrompido, mas liberado em seguida.

Leia Também