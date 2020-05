Chove neste momento em alguns bairros de São Carlos; confira a previsão para os próximos dias

Sexta-feira (15/05) Frente fria desloca-se para o estado do Rio de Janeiro, porém, a proximidade deste sistema ainda mantém condições de chuvas isoladas nas regiões norte, nordeste e na faixa leste do estado de São Paulo. Demais regiões do estado, céu com poucas nuvens, sem chuva. Temperaturas em ligeiro declínio.