Chove forte em vários locais de São Carlos

SIGA O SCA NO

São Carlos registra chuva forte neste momento em vários pontos. Há relatos de pancadas na Vila Costa do Sol, região da UFSCar, São Carlos 3, Jardim Ipanema, Parqur Faber e Centro. Ainda de acordo com leitores, a rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do Banana Brasil está alagada, dificultando a passagem de veículos pelo local.

Ainda não há informações de transbordamento de córregos ou alagamento em vias dentro da cidade, contudo, os motoristas devem ter cautela para transitar por ruas e avenidas de São Carlos onde habitualmente há alagamentos.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também