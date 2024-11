Censo irá coletar dados de moradores em situação de rua

Antiga estação ferroviária e um dos locais frequentados por moradores de rua - Crédito: arquivo/SCA

O Consórcio de Municípios da Região Central (CONSEN), mediante adesão do município de São Carlos e com o apoio da DRADS de Araraquara, realiza nesta quinta e sexta-feira (28 e 29/11), a coleta de dados do Censo Pop Rua.

O programa será financiando com recursos do Fundo de Assistência Social dos municípios que aderiram à proposta. O Instituto Qualitest abordará as pessoas em situação de rua, no período de 16h às 00h, nos diferentes territórios, orientados pelos dados consolidados das abordagens sociais realizadas pelas equipes do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) no Centro Pop de São Carlos e pela OSC Cáritas Diocesana. De acordo com dados do CadÚnico 525 pessoas se declararam, em agosto de 2024, moradores em situação de rua.

Essa etapa de coleta de dados corresponde às Fases II, III e IV do projeto, as quais serão concluídas com a análise das informações obtidas, permitindo uma avaliação quantitativa e qualitativa da população em situação de rua.

Segundo Ingridi Ienco Cazella, secretária adjunta de Cidadania e Assistência Social, os dados deste Censo Pop Rua estarão disponíveis até janeiro de 2025 e serão importantes para a construção da Política Municipal para Pessoas em Situação de Rua.

O Censo também será realizado nos municípios de Araraquara, Américo Brasiliense, Santa Rita do Passa Quatro, Itápolis, Ibitinga e Taquaritinga.

O Centro POP de São Carlos está localizado na rua São Joaquim, 818, no centro e atende cerca de 80 pessoas/dia. O horário de funcionamento é de segunda à sexta, das 8h às 17h. Já o pernoite é oferecido na Casa de Passagem Masculina (Albergue) que fica na rua Rotary Clube, 101, na Vila Marina e na Casa de Passagem Feminina, na rua Treze de Maio, 1.816, no centro.

